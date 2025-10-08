Argentina-Porto Rico rinviata | cosa succede con Lautaro

Situazione tesa dall’altra parte del mondo, la decisione è stata inevitabile e condizionerà la preparazione a Roma-Inter È iniziata la seconda sosta per le nazionali che porterà parecchi calciatori della nostra Serie A a giocare in giro per il mondo. Nella speranza da parte dei club che tornino tutti sani e non troppo affaticati dai vari impegni. Proprio per questo non avrà fatto felice Cristian Chivu ciò che è stato deciso in Argentina per l’amichevole con Porto Rico, in programma lunedì a Chicago. Lautaro Martinez (LaPresse) – calciomercato.it O almeno inizialmente, visto che c’è stato lo slittamento di un giorno della partita oltre al cambio della location: la nuova collocazione è martedì al Chase Stadium, campo dell’ Inter Miami di Messi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Argentina-Porto Rico rinviata: cosa succede con Lautaro

