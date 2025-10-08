Arezzo Wave vincono i Kanerva giovane band torinese dall' anima indie rock

Arezzo, 8 ottobre 2025 –  Si è conclusa la 39^ edizione di Arezzo Wave Festival & Contest 2025 tenutasi ad Arezzo al Teatro Tenda il 3 e 4. Un'edizione che ha confermato il ruolo del festival come fondamentale piattaforma italiana per la musica emergente e indipendente, ricca di contenuti e collaborazioni che hanno coinvolto un grande numero di musicisti, operatori del settore e pubblico da tutta Italia. Un'edizione straordinaria anche grazie alla collaborazione con Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Guido d'Arezzo, Piazza Grande, ei media partner Gente Emergente, Total True e Onda D'urto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

