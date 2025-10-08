Un’edizione da record per il festival che celebra la creatività, le collaborazioni internazionali e la forza della comunità musicale Su oltre 1000 band partecipanti, il premio nazionale Arezzo Wave Contest 2025 va a Kanerva, giovane formazione torinese che conquista pubblico e giurie grazie a un sound indie rock intenso e contemporaneo. L’edizione 2025, tenutasi il 3 e 4 ottobre al Teatro Tenda di Arezzo, ha confermato il ruolo di Arezzo Wave come la più longeva e importante piattaforma italiana dedicata alla musica emergente. Due giornate dense di concerti, incontri e contaminazioni culturali, che hanno ribadito la vocazione internazionale del festival e la sua capacità di unire generazioni e linguaggi artistici. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo Wave 2025: la musica che unisce il mondo