Arezzo Wave 2025 | la musica che unisce il mondo
Un’edizione da record per il festival che celebra la creatività, le collaborazioni internazionali e la forza della comunità musicale Su oltre 1000 band partecipanti, il premio nazionale Arezzo Wave Contest 2025 va a Kanerva, giovane formazione torinese che conquista pubblico e giurie grazie a un sound indie rock intenso e contemporaneo. L’edizione 2025, tenutasi il 3 e 4 ottobre al Teatro Tenda di Arezzo, ha confermato il ruolo di Arezzo Wave come la più longeva e importante piattaforma italiana dedicata alla musica emergente. Due giornate dense di concerti, incontri e contaminazioni culturali, che hanno ribadito la vocazione internazionale del festival e la sua capacità di unire generazioni e linguaggi artistici. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: arezzo - wave
The Millers vincono Arezzo Wave Toscana: punk rock californiano tra le colline toscane
I The Millers vincono Arezzo Wave Toscana
Arezzo Wave Station – In uscita il primo volume sulla storia del festival che ha cambiato la musica italiana
E allora oggi facciamo un in bocca al lupo ai giovani @kanerva che a quanto pare hanno vinto le selezioni regionali dell’Arezzo Wave Contest:-) #arezzowavecontest2025 - facebook.com Vai su Facebook
Arezzo Wave Station – In uscita il primo volume sulla storia del festival che ha cambiato la musica italiana - X Vai su X
Arezzo Wave 2025: The Millers, i giovani protagonisti, gli ospiti internazionali e il libro. Gli artisti e il programma - Arezzo Wave 2025 scalda i motori e si prepara alla 39esima edizione del 3 e 4 ottobre. Da corrierediarezzo.it
Arezzo Wave, al via due giorni di grande musica - Appuntamento stasera e domani al Teatro Tenda di Arezzo, con la finale del concorso nazionale che vedrà esibirsi i fin ... Lo riporta msn.com