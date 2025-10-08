Arezzo al centro della ricerca europea sulle proteine alternative con OpenCom
Arezzo, 8 novembre 2025 – Arezzo al centro della ricerca europea sulle proteine??alternative con OpenCom Si è recentemente tenuto ad Ankara il kick-off meeting di APRISE (Alternative Protein Research and Innovation Skills Enhancement), ambizioso progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea con quasi 3 milioni di euro nell'ambito del programma Horizon Europe. Tra i 18 partner di 11 paesi europei, il centro di ricerca aretino OpenCom ricopre un ruolo strategico come coordinatore dell'area dedicata allo sviluppo delle competenze professionali e alla crescita di carriera dei ricercatori. APRISE affronta una delle sfide cruciali del nostro tempo: come nutrire una popolazione globale in crescita riducendo l'impatto ambientale della produzione alimentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: arezzo - centro
Inaugurato il sottoattraversamento ciclopedonale della linea ferroviaria Arezzo-Stia e il nuovo tratto di ciclabile del percorso che collega i centri commerciali al centro città
Inaugurato il nuovo sottoattraversamento ciclopedonale sulla linea Arezzo-Stia e la pista ciclabile che collega i centri commerciali al centro città
Controlli straordinari in centro: la Polizia rafforza la presenza ad Arezzo
Arriva il Mercato Internazionale da venerdì 10 a domenica 12 ottobre nel centro storico di Arezzo Scopri l’edizione 19 del @mercatointernazionalearezzo oltre 300 stand in un percorso di tre chilometri tra profumi, sapori e tradizioni da t - facebook.com Vai su Facebook
Arezzo al centro della ricerca europea sulle proteine alternative con OpenCom - off meeting di APRISE (Alternative Protein Research and Innovation Skills Enhancement), ambizioso progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea con quas ... Da lanazione.it
San Giovanni Valdarno si prepara alla Bright-Night 2025 - Night 2025, in programma nella giornata di venerdì 26 settembre, sarà anticipata da tre appuntamenti raccolti sotto il titolo Aspettando Bright- Da lanazione.it