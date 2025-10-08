Arctis Nova Elite le cuffie adatte a ogni situazione
Il modello più ambizioso di SteelSeries si propone di essere la cuffia definitiva per chi gioca e lavora, ma tutto questo ha un prezzo. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: arctis - nova
Da Steelseries le prime cuffie gaming Luxury con supporto allo streaming wireless Hi-Res 24 bit/96 kHz - Arctis Nova Elite ridefinisce l’alta gamma delle cuffie da gaming: Hi-Res Wireless, connessioni multiple, driver in fibra di carbonio, ANC e design full-metal ... Secondo 4news.it
Steelseries Arctis Nova Elite: le prime con certificazione Hi-Res Wireless, e un prezzo…elitario! - Steelseries svela le nuove Arctis Nova Elite, un headset super premium che introduce la certificazione Hi- Segnala hwupgrade.it