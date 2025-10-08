Arc' teryx Beta AR una piuma d' acciaio | la giacca ultraleggera a prova di tempeste e arrampicate
Recensione del modello Arc'teryx, pensato per tutta l'attività outdoor: tessuto in Gore-Tex Pro ePE, impermeabilità totale, antitaglio e antistrappo, riflettore Recco integrato. Prezzo e caratteristiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: teryx - beta
Arc'teryx Beta AR, una... piuma d'acciaio: la giacca ultraleggera a prova di tempeste e arrampicate - Tex Pro ePE, impermeabilità totale, antitaglio e antistrappo, riflettore Recco integrato. msn.com scrive
Arc'teryx Beta AR Stormhood Jacket (2023) review: all-round mountain protection from the Scottish Highlands to Everest Base Camp - When you buy through links on our articles, Future and its syndication partners may earn a commission. Lo riporta yahoo.com