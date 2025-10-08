Arco della pace | aperitivo e party per la milano wine week - Offline vibes

Sabato 11 Ottobre, in occasione della Milano Wine Week, ti aspettiamo ai Dazi all’Arco della Pace per vivere Offline Vibes, il nuovo format firmato Eventi Milano e Milano Events.Un’esperienza pensata per staccare dalla routine digitale e riconnetterti con le persone, la musica e le emozioni reali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it