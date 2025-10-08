Arco della pace | aperitivo e party per la milano wine week - Offline vibes
Sabato 11 Ottobre, in occasione della Milano Wine Week, ti aspettiamo ai Dazi all’Arco della Pace per vivere Offline Vibes, il nuovo format firmato Eventi Milano e Milano Events.Un’esperienza pensata per staccare dalla routine digitale e riconnetterti con le persone, la musica e le emozioni reali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Arco della Pace, una palestra a cielo aperto: l’invasione degli sportivi per i MypersonalTrainer Days
Inaugurato il nuovo ponte di Tor Vergata: “Arco della Pace” in vista del Giubileo
Notte di controlli dei carabinieri: al setaccio Arco della Pace e Gratosoglio, dove Cecilia DeAstis è stata travolta e uccisa
Un po' di colore... Arco della Pace #Roma
Ieri la Sindaca Anna Varisco ha partecipato, insieme ai rappresentanti dei Comuni aderenti e di prossima adesione al Coordinamento "Pace in Comune", al momento simbolico sotto l'Arco della Pace a Milano. Presenti anche Francesco Vassallo (Vice Sindaco)
Milano wine week party Dazi Arco della pace - Sabato 11 Ottobre in occasione della Milano Wine Week vi aspettiamo ai Dazi all'Arco della Pace con il nuovo format OffLine Vibes . Scrive milanotoday.it
All'Arco della Pace di Milano in 14mila al party di Radio Deejay - Sono circa 14mila le persone che hanno partecipato ieri sera a Party like a Deejay 2024, la festa organizzata da Radio Deejay all'Arco della Pace di Milano. Secondo ansa.it