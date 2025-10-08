Archivio di Stato Lelio Bonaccorso si oppone al trasferimento con l' hashtag #lastoriadimessinanonsitocca
Proseguono le polemiche per il trasferimento dell'Archivio di Stato a Catania, che verrà contestato anche da una mobilitazione prevista in questo fine settimana. A lanciare l'idea è Lelio Bonaccorso, noto fumettista messinese pronto a ribadire il proprio dissenso per la proposta. Bonaccorso ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
