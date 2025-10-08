Aquaman e il Regno Perduto | la spiegazione del finale del film

Aquaman e il Regno Perduto ( qui la recensione ) chiude ufficialmente il DCEU, ma come conclude il film il viaggio di Arthur Curry? Per chi non conosce la storia del franchise, il film riassume gli eventi dei precedenti film del DCEU, conferendo al film uno strano senso di autosufficienza. Il motivo di ciò deriva probabilmente dalle modifiche apportate al film tramite riprese aggiuntive, che hanno fatto sì che questo sequel non entrasse in conflitto con i progetti per il DC Universe di James Gunn. Sebbene queste riprese aggiuntive siano state estese, il film riesce comunque a concludere il viaggio di Arthur Curry nel DCEU prima che il franchise rebootato di Gunn prendesse il via nel 2024. 🔗 Leggi su Cinefilos.it