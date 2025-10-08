Apre la scuola di pastorizia per under 40 | Salviamo un mestiere antico e l' ambiente

Tgcom24.mediaset.it | 8 ott 2025

Tutelare un mestiere antico e con lui l'ambiente e la biodiversità delle specie allevate, per dare concrete opportunità lavorative alle aree interne del nostro paese, a rischio spopolamento. È quello che promette di fare la Scuola di Perfezionamento della Pastorizia Estensiva di Calascio, vicino L'Aquila, aperta a under 40 che vogliano migliorarsi o imparare da zero a fare il pastore. "Il pastore sta diventando sempre più un imprenditore che deve mettere insieme varie competenze. Tutte confluiscono nell'idea di allevamento estensivo promosso dalla scuola". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Apre la scuola di pastorizia per under 40: "Salviamo un mestiere antico e l'ambiente"

A Calascio scuola di perfezionamento per la pastorizia estensiva - La pastorizia estensiva diventa opportunità di formazione, innovazione e rigenerazione dei territori montani: è stata presentata all'Aquila la Scuola di perfezionamento per la pastorizia estensiva di ... Scrive ansa.it

Nell'ex scuola a Cupi di Visso nasce il 'Museo della pastorizia' - Nuova vita per l'ex scuola di Cupi di Visso, che ospiterà il rinnovato "Museo della pastorizia", un centro di aggregazione e una struttura ricettiva legata al rifugio del Parco dei Sibillini. Segnala ansa.it

