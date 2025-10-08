Apre a New York il Central Perk l'iconico bar della serie tv Friends

Apre questo autunno a New York, più precisamente a Times Square, il bar che ha fatto da sfondo all'indimenticabile serie tv Friends. Il locale, che è il secondo permanente dopo quello di Boston aperto nel 2023, dimostra che l'interesse e l'affetto per questa serie sono presenti anche dopo 30 anni dal suo debutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

