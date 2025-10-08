Apre a New York il Central Perk l'iconico bar della serie tv Friends
Apre questo autunno a New York, più precisamente a Times Square, il bar che ha fatto da sfondo all'indimenticabile serie tv Friends. Il locale, che è il secondo permanente dopo quello di Boston aperto nel 2023, dimostra che l'interesse e l'affetto per questa serie sono presenti anche dopo 30 anni dal suo debutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: apre - york
Il petrolio apre in rialzo a New York a 66,93% dollari
Un uomo apre il fuoco in un grattacielo di New York uccidendo quattro persone
Il petrolio apre in rialzo a New York a 69,30 dollari
La 135a stagione concertistica della Carnegie Hall si apre in grande stile con un entusiasmante programma trasmesso in diretta streaming da New York in collaborazione con ROLEX e in esclusiva su STAGE+. Il concerto vede la partecipazione della NYO-US - facebook.com Vai su Facebook
Il petrolio apre in rialzo a New York a 64,32 dollari. Quotazioni guadagnano lo 0,42% #ANSA - X Vai su X
Apre a New York il Central Perk, l’iconico bar della serie tv Friends - Apre questo autunno a New York, più precisamente a Times Square, il bar che ha fatto da sfondo all'indimenticabile serie tv Friends ... Segnala fanpage.it
Nel cuore di New York sta per aprire la caffetteria tutta ispirata alla serie Friends - Il Central Perk, il bar protagonista della serie TV con i sei personaggi tra i più indimenticabili di sempre, arriverà a Times Square questo autunno ... Da today.it