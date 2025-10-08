Appuntamento goloso a Montefiore Conca torna la Sagra della Castagna

Il fine settimana del mese di ottobre della cittadina di Montefiore Conca è all'insegna del gusto e delle tipicità autunnali. A partire da domenica 5 e fino a domenica 26 ottobre, torna la 61° Edizione della Sagra della Castagna, un appuntamento immancabile per tutti gli amanti dei sapori. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

