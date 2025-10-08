Apple accelera sugli occhiali smart | AI e Siri ' potenziata' per lanciare la sfida a Meta
Del progetto se ne parla ormai da anni, ora - pare - ci potrebbe essere l'affondo decisivo. Apple avrebbe infatti deciso di sviluppare i propri occhiali di realtà aumentata, e per farlo avrebbe deciso di spostare sul progetto il team che si sta occupando dello sviluppo della prossima generazione. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: apple - accelera
Apple accelera sugli smart glasses con AI per competere con Meta https://ispazio.net/2146497/apple-smart-glasses-ai-vision-pro-pausa… - X Vai su X
Consigli per il weekend? The Lost Bus: il nuovo film con Matthew McConaughey su Apple TV+ ? https://iphoneitalia.link/6IXXg2 - facebook.com Vai su Facebook
Apple rallenta sui visori e accelera sugli occhiali smart - Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe deciso di riorganizzare i propri piani nel settore della realtà mista. Riporta tecnoandroid.it
Apple punta tutto sugli occhiali smart, fermato il progetto del prossimo visore - Apple non ha deciso di avviare il progetto degli occhiali smart da zero; i lavori erano già in corso. Come scrive theapplelounge.com