Apple accelera sugli occhiali smart | AI e Siri ' potenziata' per lanciare la sfida a Meta

8 ott 2025

Del progetto se ne parla ormai da anni, ora - pare - ci potrebbe essere l'affondo decisivo. Apple avrebbe infatti deciso di sviluppare i propri occhiali di realtà aumentata, e per farlo avrebbe deciso di spostare sul progetto il team che si sta occupando dello sviluppo della prossima generazione. 🔗 Leggi su Today.it

apple accelera occhiali smartApple rallenta sui visori e accelera sugli occhiali smart - Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe deciso di riorganizzare i propri piani nel settore della realtà mista. Riporta tecnoandroid.it

apple accelera occhiali smartApple punta tutto sugli occhiali smart, fermato il progetto del prossimo visore - Apple non ha deciso di avviare il progetto degli occhiali smart da zero; i lavori erano già in corso. Come scrive theapplelounge.com

