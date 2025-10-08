Appiano Gentile Inter | inizia la pausa nazionali il gruppo torna ad allenarsi per l’amichevole contro l’Atletico Madrid

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Dopo il successo contro la Cremonese e la vittoria in Champions con lo Slavia Praga, la squadra di Chivu torna ad allenarsi in vista del match di Serie A contro la Roma, prima però ci sarà la sfida contro l’Atletico Madrid in Libia. Indice dei Contenuti. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: inizia la pausa nazionali, il gruppo torna ad allenarsi per l’amichevole contro l’Atletico Madrid

appiano gentile inter iniziaInter, scatta il patto: è successo ad Appiano Gentile - Inter, scatta l’ora della verità: Chivu e la squadra chiamati all’accelerata, inizia il patto di Appiano Gentile. Si legge su spaziointer.it

Inter, comincia il ritrovo nerazzuro ad Appiano Gentile: il programma - Nella mattinata di oggi, 26 luglio, l’Inter si è ritrovata per iniziare la preparazione alla stagione 2025/2026. Lo riporta gianlucadimarzio.com

