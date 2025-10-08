Appennino della memoria | ecco il cammino Stazzema-Monte Sole
Al via i “lavori” per la realizzazione del Cammino Stazzema-Monte Sole, il primo itinerario laico della memoria a essere realizzato in Italia. Grazie a un finanziamento di 250mila euro stanziato dalla Regione Toscana, il progetto entra ora nella sua fase operativa, un passo decisivo celebrato nei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Stazzema-Monte Sole, dalla Toscana 250mila euro per il primo cammino laico della memoria - Grazie a un finanziamento della Regione Toscana di 250mila euro, potranno prendere il via i lavori che porteranno alla concreta realizzazione del cammino ... Riporta gonews.it
Si svela il "Cammino per la memoria". Ecco le opere realizzate dallo Stagi - C’è la "Madre" che quel maledetto 12 agosto 1944 fu uccisa dai tedeschi mentre tornava a Sant’Anna di Stazzema per salvare suo figlio. Si legge su lanazione.it