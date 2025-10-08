Anziano si getta dal sesto piano durante lo sfratto e muore | si è lanciato all'arrivo dell'ufficiale giudiziario

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, mercoledì 8 ottobre, un uomo di 71 anni si è gettato dal sesto piano del palazzo dove viveva a Sesto San Giovanni (Milano) durante lo sfratto che stava subendo. Secondo quanto appreso, l'anziano avrebbe deciso di lanciarsi all'arrivo dell'ufficiale giudiziario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anziano - getta

anziano getta sesto pianoAnziano si getta dal sesto piano durante lo sfratto e muore: si è lanciato all’arrivo dell’ufficiale giudiziario - Questa mattina, mercoledì 8 ottobre, un uomo di 71 anni si è gettato dal sesto piano del palazzo dove viveva a Sesto San Giovanni (Milano) durante lo ... Segnala fanpage.it

anziano getta sesto pianoAnziano si getta da sesto piano durante sfratto e muore - Un uomo di 71 anni è morto questa mattina a Sesto San Giovanni (Milano) dopo essersi gettato dal sesto piano durante lo sfratto che stava subendo. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Anziano Getta Sesto Piano