Anziano si getta dal sesto piano all’arrivo dell’ufficiale giudiziario per lo sfratto e muore | tragedia a Sesto San Giovanni

Feedpress.me | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 71 anni è morto questa mattina a Sesto San Giovanni (Milano) dopo essersi gettato dal sesto piano durante lo sfratto che stava subendo. L’anziano, quando è arrivato l’ufficiale giudiziario, si è lanciato dal balcone. Il gesto, improvviso, è avvenuto alle 9.15 mentre all’ingresso del palazzo in cui viveva, in via Puricelli Guerra, si trovavano il suo avvocato e l’ufficiale giudiziario. 🔗 Leggi su Feedpress.me

