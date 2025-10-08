Anziano si getta dal sesto piano all’arrivo dell’ufficiale giudiziario per lo sfratto e muore | tragedia a Sesto San Giovanni
Un uomo di 71 anni è morto questa mattina a Sesto San Giovanni (Milano) dopo essersi gettato dal sesto piano durante lo sfratto che stava subendo. L’anziano, quando è arrivato l’ufficiale giudiziario, si è lanciato dal balcone. Il gesto, improvviso, è avvenuto alle 9.15 mentre all’ingresso del palazzo in cui viveva, in via Puricelli Guerra, si trovavano il suo avvocato e l’ufficiale giudiziario. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Un doppio dramma si è consumato ieri sera a Milano, dove un anziano che si è gettato lanciandosi dal balcone della propria abitazione è finito addosso a una passante causandone la morte. L'aspirante suicida, invece, è sopravvissuto. [ #ilmessaggero ] #mil - facebook.com Vai su Facebook
Un anziano che si è gettato lanciandosi dal balcone della propria abitazione è finito addosso a una passante causandone la morte. #ANSA - X Vai su X
