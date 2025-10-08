Anziano muore buttandosi dal sesto piano mentre gli notificano lo sfratto | dramma a Sesto San Giovanni
Milano – L’ufficiale giudiziario suona il campanello e lui si getta dal balcone. Un volo dal sesto piano che non ha lasciato scampo all’uomo di 71 anni, sotto sfratto. Si è lanciato in pochi secondi, senza dare il tempo a nessuno di provare a fermarlo. Questo emerge dalla prima ricostruzione: un gesto fulmineo compiuto prima di essere mandato via di casa, un appartamento in una palazzina privata in via Puricelli Guerra 253 a Sesto San Giovanni. La tragedia si è consumata questa mattina alle 9. Sul posto sono ancora in corso i rilievi a cura del commissariato di polizia di Sesto San Giovanni e della polizia Scientifica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
