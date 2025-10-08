Anxur Classical Music Festival | al Teatro Romano arriva il pianista Federico Gad Crema

Terzo appuntamento dell’Anxur Classical Music Festival ospitato dal Teatro Romano di Terracina e organizzato dalla Fondazione Città di Terracina e dall’Amministrazione Comunale.Sabato 11 ottobre, alle ore 19.30 si esibirà il pianista milanese Federico Gad Crema, tra i talenti più promettenti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

