Antonio Filosa rivoluziona il leadership team di Stellantis | ecco nomi e incarichi

Il Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, attua una mini rivoluzione all’interno del leadership team della compagnia. Ecco le nuove nomine: Emanuele Cappellano assume il ruolo di Head of Enlarged Europe and European Brands, mantenendo la responsabilità di Stellantis Pro One. Coordinerà anche Stellantis &You, attività che riporterà direttamente a lui.. Jean-Philippe Imparato si concentrerà completamente sullo sviluppo e potenziamento delle performance di Maserati, come CEO, e di Stellantis &You.. Herlander Zola diventa Head of South America, subentrando a Cappellano. Zola era precedentemente responsabile delle Operazioni Commerciali in Brasile e dei Veicoli Commerciali Leggeri per il Sud America. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il ceo di Stellantis, Antonio Filosa, incontrerà i sindacati il 20 ottobre a Torino

Stellantis prepara un maxi investimento da 10 miliardi di dollari negli Stati Uniti per rilanciare Jeep, Dodge e Chrysler. Il piano di Antonio Filosa segna il ritorno all’America e spinge il titolo in rialzo a Piazza Affari (+2,6%) - facebook.com Vai su Facebook

STELLANTIS, SPERA (UGL METALMECCANICI): “POSITIVA CONVOCAZIONE FILOSA, PRONTI AL CONFRONTO” - X Vai su X

Stellantis, Filosa ridisegna ancora la squadra: Cappellano guida l’Europa, Imparato a Maserati - Il gruppo annuncia una nuova riorganizzazione dei vertici in vista del piano strategico 2026. Come scrive milanofinanza.it

Stellantis, l’assemblea ratifica la nomina dell’ad Antonio Filosa - Ha ottenuto risultati sorprendenti in tutte le regioni che gli incarichi che ha ricoperto", ha detto il presidente di ... Segnala repubblica.it