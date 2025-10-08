Antonio Filosa rivoluziona il leadership team di Stellantis | ecco nomi e incarichi

Ildenaro.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, attua una mini rivoluzione all’interno del leadership team della compagnia. Ecco le nuove nomine: Emanuele Cappellano  assume il ruolo di  Head of Enlarged Europe and European Brands, mantenendo la responsabilità di  Stellantis Pro One. Coordinerà anche  Stellantis &You, attività che riporterà direttamente a lui.. Jean-Philippe Imparato  si concentrerà completamente sullo sviluppo e potenziamento delle performance di  Maserati, come  CEO, e di  Stellantis &You.. Herlander Zola  diventa  Head of South America, subentrando a Cappellano. Zola era precedentemente responsabile delle  Operazioni Commerciali in Brasile e dei Veicoli Commerciali Leggeri per il Sud America. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: antonio - filosa

Il ceo di Stellantis, Antonio Filosa, incontrerà i sindacati il 20 ottobre a Torino

Stellantis, Filosa ridisegna ancora la squadra: Cappellano guida l’Europa, Imparato a Maserati - Il gruppo annuncia una nuova riorganizzazione dei vertici in vista del piano strategico 2026. Come scrive milanofinanza.it

Stellantis, l’assemblea ratifica la nomina dell’ad Antonio Filosa - Ha ottenuto risultati sorprendenti in tutte le regioni che gli incarichi che ha ricoperto", ha detto il presidente di ... Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Antonio Filosa Rivoluziona Leadership