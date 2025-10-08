Antonella Palmisano tuona | Mi aspetto tutela dalla Federazione per la marcia Lo sport mi sta togliendo la maternità
Antonella Palmisano, marciatrice azzurra campionessa olimpica nel 2020 nella 20 km, è intervenuta nella trasmissione OA Focus, andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. La pugliese, argento agli ultimi Mondiali di Tokyo nella 35 km, ha espresso le sue considerazioni sui risultati conseguiti in stagione, ponendo anche l’attenzione sulla mancata citazione del suo argento nella presentazione degli Europei 2026. I primi inizi nella marcia: “La marcia mi ha chiamato a sé. Venivo da un paesino nel quale mancavano le strutture, gli allenatori e le competenze. Il mio primo allenatore aveva la passione della marcia e mi fece provare qualche gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
