Antonella Palmisano tuona | Mi aspetto tutela dalla Federazione per la marcia Lo sport mi sta togliendo la maternità

Oasport.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonella Palmisano, marciatrice azzurra campionessa olimpica nel 2020 nella 20 km, è intervenuta nella trasmissione OA Focus, andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. La pugliese, argento agli ultimi Mondiali di Tokyo nella 35 km, ha espresso le sue considerazioni sui risultati conseguiti in stagione, ponendo anche l’attenzione sulla mancata citazione del suo argento nella presentazione degli Europei 2026. I primi inizi nella marcia: “La marcia mi ha chiamato a sé. Venivo da un paesino nel quale mancavano le strutture, gli allenatori e le competenze. Il mio primo allenatore aveva la passione della marcia e mi fece provare qualche gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

antonella palmisano tuona mi aspetto tutela dalla federazione per la marcia lo sport mi sta togliendo la maternit224

© Oasport.it - Antonella Palmisano tuona: “Mi aspetto tutela dalla Federazione per la marcia. Lo sport mi sta togliendo la maternità”

In questa notizia si parla di: antonella - palmisano

Antonella Palmisano: “Ho continuato per mamma e Maria Perez, mi mancava l’argento ai Mondiali”

Antonella Palmisano galattica: argento nella 35 km ai Mondiali. Prima medaglia italiana, Perez indomabile

Maria Perez in lacrime ad Antonella Palmisano: “L’oro è per te: non sono Campionessa Olimpica, ma ho un’amica sincera”

Mondiali di atletica, a Tokyo la marciatrice pugliese Antonella Palmisano conquista l'argento - Antonella Palmisano, tra le favorite nella 35 km di marcia che si è disputata nella notte italiana ai Mondiali di Tokyo, è arrivata seconda, conquistando la medaglia d'argento. Scrive quotidianodipuglia.it

Mondiali di atletica, la pugliese Antonella Palmisano è argento nei 35 km di marcia: «La medaglia che mi mancava» - Per la terza volta in carriera sul podio iridato dopo i due bronzi di Londra ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Antonella Palmisano Tuona Aspetto