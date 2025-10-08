Nella registrazione di Uomini e Donne del 7 ottobre c’è stato un colpo di scena che ha riguardato un coppia del Trono Over. Due protagonisti molto discussi hanno deciso di uscire dal programma insieme, ma il tutto è avvenuto in un modo piuttosto bizzarro. Poi ci sono stati degli scontri accesi sia al Trono Over sia a quello Classico. Ecco cosa è accaduto. Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: Sabrina e Nicola escono in modo atipico, Agnese fa una confessione. Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 7 ottobre rivelano che si è partiti dal Trono Over. Al centro dell’attenzione ci sono finiti subito Sabrina Zago e Nicola, il cavaliere con cui si sta frequentando da un po’ di tempo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Anticipazioni UeD: nasce una coppia sotto “ricatto”, Cristiana viene rifiutata