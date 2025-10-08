Anticipazioni Chi l’ha visto? dell’8 ottobre | novità sul caso Liliana Resinovich e i contenuti della GoPro
Federica Sciarelli torna mercoledì 8 ottobre con una nuova puntata di Chi l’ha visto? su Rai3. Al centro, ancora una volta, il caso Liliana Resinovich: gli inquirenti hanno sequestrato la GoPro del marito, ma la scheda risulta formattata. Una svolta che apre nuovi interrogativi e rilancia il confronto tra piste e ipotesi. Indice. Chi l’ha visto? – Anticipazioni 8 ottobre 2025 Caso Liliana Resinovich: cosa c’è (e cosa manca) nella GoPro. Appelli e storie: quando le famiglie diventano investigatrici. Il caso di Andrea, 83 anni, scomparso a Calcata. Nicola, svanito dopo una vacanza a Termoli.. Quando e dove vedere Chi l’ha visto?. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
