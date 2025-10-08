La puntata di Chi l’ha visto? in onda martedì 8 ottobre, condotta come sempre da Federica Sciarelli, sarà ricca di nuovi elementi e di storie che chiedono giustizia. Al centro della puntata, ancora una volta, il mistero che avvolge la morte di Liliana Resinovich, la donna triestina scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita poche settimane dopo, in circostanze mai del tutto chiarite. Chi l’ha visto?, i casi dell’8 ottobre. A quasi quattro anni dall’inizio delle indagini, arriva un nuovo colpo di scena: gli inquirenti hanno sequestrato la GoPro del marito di Liliana, unico indagato nel caso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Chi l’ha visto? dell’8 ottobre: le novità sul caso Liliana Resinovich