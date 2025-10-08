ANP | Abu Mazen purga l’intelligence palestinese per avere un ruolo nel futuro di Gaza
A quasi novant’anni, Mahmoud Abbas (Abu Mazen) sa che il tempo gioca contro di lui. La guerra di Gaza ha messo a nudo la debolezza dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP), ormai relegata a un ruolo marginale nel destino del popolo palestinese. Per recuperare credibilità e consolidare il potere in vista di un’inevitabile transizione di leadership, Abbas ha avviato un’ampia ristrutturazione delle forze di sicurezza, l’unico pilastro che ancora controlla. Le mosse recenti includono promozioni accelerate, nomine a sorpresa di generali e una riorganizzazione dei vertici dell’intelligence. A essere sotto i riflettori è soprattutto Majed Faraj, capo dell’Intelligence Generale e per anni braccio destro del presidente. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: mazen - purga
«Né Abu Mazen né Barghouti. Per guidare la Palestina serve parlare con Israele» - È il migliore alleato di Benjamin Netanyahu, è il suo sogno averlo lì, lo vorrebbe al potere per sempre». ilmessaggero.it scrive
Abu Mazen: Chiediamo un cessate il fuoco immediato a Gaza. Hamas consegni armi ad Anp - Hamas non avrà alcun ruolo nella governance palestinese. Secondo ilgiornale.it