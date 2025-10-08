Annuncio bomba di Trump | L' accordo di pace è vicino Se firmano vado in Medio Oriente

“Un accordo per la pace a Gaza è molto vicino”. Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha annunciato di voler andare in Medio Oriente questo fine settimana “se l'accordo verrà finalizzato”. “Abbiamo una squadra di grandi negoziatori, e purtroppo sono grandi negoziatori anche dall'altra parte”, ha sottolineato durante un evento alla Casa Bianca, ribadendo che il mondo arabo e musulmano è d'accordo con il suo piano. Piano che, per far cessare i combattimenti dopo due anni di guerra nella Striscia di Gaza, prevede la consegna degli ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre 2023 nell'assalto al Festival Supernova, la rinuncia alle armi da parte di Hamas, in cambio dell'amnistia per i miliziani, e il ritiro dell'esercito di Tel Aviv dalle zone occupate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

