Annullato l' ergastolo per aver ucciso il marito Raffaella Ragnoli condannata a 18 anni | Legittima difesa

Lo choc del primo grado, quando davanti alla parola ergastolo era rimasta pietrificata, si è trasformato in lacrime. Di soddisfazione. Raffaella Ragnoli ha pianto davanti alla Corte d’Assise d’appello di Brescia che ha cancellato per lei il fine pena mai, accogliendo il patteggiamento a 18 anni di carcere che i suoi avvocati avevano concordato con l’accusa. È il primo caso bresciano di patteggiamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

