Annie Lennox e l' ADHD scoperta a 70 anni | È anche un super potere

"Sono neurodivergente. Sono come una gazza ladra, osservo tutto", ha detto la cantante degli Eurythmics. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Annie Lennox, che a 70 anni ha scoperto di soffrire di ADHD: «Non è una cosa facile con cui convivere, ma è anche un superpotere». Il perché delle diagnosi tardive

