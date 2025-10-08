Anne Hathaway e Donatella Versace sono state avvistate a Milano durante le riprese del sequel de Il Diavolo veste Prada

D opo le (dis)avventure sul set newyorkese, tra scivoloni sulle scale e paparazzi molesti sul set, il Diavolo veste Prada 2 arriva a Milano. Le riprese sono iniziate da un giorno e Anne Hathaway ha già colpito al cuore i fan con i suoi outfit. L’attrice è stata vista per le strade della città con una jumpsuit interamente ricoperta di rhinestone. Un abito che ha catturato tutta la poca luce di Milano e ha trasformato Anne in una vera e propria disco ball. È l’ennesima evoluzione dello stile di Andy Sachs: un mix audace di power dressing e dettagli eccentrici che riflette perfettamente la nuova fase del personaggio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Anne Hathaway e Donatella Versace sono state avvistate a Milano durante le riprese del sequel de Il Diavolo veste Prada

In questa notizia si parla di: anne - hathaway

Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway condivide una prima foto dal set

Anne Hathaway e il ritorno della commedia da 483 milioni di dollari su streaming dopo 14 anni

Il diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway festeggia il primo ciak: virale il TikTok con il maglione ceruleo

Il diavolo veste Prada 2, riprese a Milano con Anne Hathaway e Donatella Versace - facebook.com Vai su Facebook

Il Diavolo veste Prada 2: Meryl Streep, Stanley Tucci e Anne Hathaway girano a Milano https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/07/news/diavolo_veste_prada_2_meryl_streep_stanley_tucci_anne_hathaway_milano-424896420/?ref=twhl… - X Vai su X

Il diavolo veste Prada 2, riprese a Milano con Anne Hathaway e Donatella Versace - Anne Hathaway e Donatella Versace sono state avvistate a Milano durante le riprese del sequel de Il diavolo veste Prada. Lo riporta msn.com

In centro a Milano le riprese per "Il diavolo veste Prada 2": ci sono Anne Hathaway e Donatella Versace - Anne Hathaway e Donatella Versace sono state avvistate a Milano durante le riprese del sequel de "Il diavolo veste Prada 2". video.corriere.it scrive