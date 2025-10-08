Arezzo, 8 ottobre 2025 – L'autrice Annalisa Menin sarà ad Arezzo a presentare il libro L'Anna che verrà, pubblicato da Giunti giovedì 16 ottobre alle 21, presso il Circolo Arci Aurora, in dialogo con Francesco Maria Rossi. Annalisa Menin è un'imprenditrice di successo che dopo 20 anni a New York decide di rientrare in Italia, luogo che come dice lei stessa è “la sua cura", essendosi resa conto di essere diventata una persona diversa da quello che voleva. Il libro è il racconto, attraverso il suo alter ego Anna Venier, d i un percorso doloroso ma liberatorio alla riscoperta di sé, delle proprie origini e delle scelte di vita alle soglie dei 40 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Annalisa Menin presenta il suo libro al Circolo Arci Aurora