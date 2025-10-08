Annalisa lancia il primo firmacopie nelle Art Gallery per Ma io sono fuoco

Annalisa lancia il firmacopie in attesa del nuovo album " Ma io sono fuoco ". La pluripremiata cantautrice porta in tour un'idea originale e raffinata: incontrare i fan nelle Art Gallery. Ha infatti scelto di incontrare dal vivo il suo pubblico negli spazi di gallerie d'arte in tutta Italia. Qui, i fan troveranno esposte opere fotografiche che la ritraggono. L'ingresso alla mostra è garantito con l'acquisto del disco in location, dove sarà ovviamente presente anche Annalisa. Annalisa, firmacopie nelle Art Gallery per il nuovo album "Ma io sono fuoco". Ecco le date e gli orari del firmacopie: MILANO – venerdì 10 ottobre ORE 17:00 BOSSSPACE:

Annalisa come una guerriera lancia Ma io sono fuoco: perché c’è una tigre sulla copertina dell’album

È il momento delle scarpe trasparenti: Annalisa lancia il trend con le pumps da quasi mille euro

