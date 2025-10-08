Annalisa Corrado Pd a Open | Bendati derisi privati del sonno così Israele si è vendicata sugli attivisti della Flotilla – L’intervista

Le imbarcazioni della nuova Flotilla sono state intercettate dall’Idf all’alba di oggi a circa 1 20 miglia nautiche da Gaza. Attivisti, medici e giornalisti a bordo – tra cui nove italiani e un’eurodeputata dei Verdi – sono stati trasferiti in un porto israeliano e saranno «presto espulsi», fa sapere Israele. Un copione che si ripete. Con meno copertura mediatica, e un approccio diverso da parte del governo Meloni rispetto alla missione precedente. Nessun « irresponsabile » questa volta, ma tutta «l’assistenza necessaria», dichiara Antonio Tajani. Un profilo basso, dunque, probabilmente dovuto «all’assenza di parlamentari italiani coinvolti», ma anche «alla consapevolezza che la prima missione aveva suscitato un’ ondata di mobilitazione nelle piazze », dice a Open l’eurodeputata del partito democratico Annalisa Corrado, secondo cui il nuovo attacco e il conseguente fermo da parte dell’esercito israeliano rappresentano «l’ennesima violazione del diritto internazionale». 🔗 Leggi su Open.online