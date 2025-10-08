Anna Foa sullo scontro Israle-Vaticano | Parole nette il 7 ottobre grave come il massacro a Gaza

Repubblica.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storica commenta l’intervento di Papa Leone dopo le proteste dell’ambasciatore israeliano presso la Santa Sede assai critico sulle posizioni espresse dal cardinale Pietro Parolin. 🔗 Leggi su Repubblica.it

anna foa sullo scontro israle vaticano parole nette il 7 ottobre grave come il massacro a gaza

© Repubblica.it - Anna Foa sullo scontro Israle-Vaticano: “Parole nette, il 7 ottobre grave come il massacro a Gaza”

In questa notizia si parla di: anna - scontro

anna foa scontro israleAnna Foa: «La strage del 7 ottobre ha cambiato tutto, da quel giorno un mare di sangue. Ora fiducia nella trattativa» - Dall’orrore dei morti, dalla tragedia degli ostaggi, dallo choc del mondo intero con la guerra che ne è seguita e che continua, con il ... Scrive ilmessaggero.it

anna foa scontro israleLETTURE/ Mai più genocidi: Anna Foa e la speranza di un “post-sionismo” - Nel suo prezioso saggio su “Il suicidio di Israele”, Anna Foa offre una lettura storica della tragica e pericolosa involuzione dello Stato ebraico ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Anna Foa Scontro Israle