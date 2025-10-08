Angela Merkel l' affondo | Guerra in Ucraina di chi è la colpa

Polonia e Paesi baltici sarebbero i principali responsabili dell’attuale tensione dell'Occidente con la Russia: ne è convinta l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel, che ne ha parlato in un'intervista al portale ungherese Partizán a margine della presentazione della sua autobiografia Freiheit (“Libertà”) durante una visita a Budapest. Secondo lei, Varsavia e le Capitali baltiche avrebbero impedito a Unione europea e Mosca di dialogare in un modo nuovo e non violento.  “A giugno 2021 ho capito che Putin non prendeva più sul serio gli accordi di Minsk (firmati nel 2014 e nel 2015, dopo l’annessione della Crimea per fermare la guerra nel Donbass) - ha detto la Merkel -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

