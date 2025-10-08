Angela chi è la compagna di Pierpaolo Spollon hanno due figli | Proteggerli è una scelta

Metropolitanmagazine.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pierpaolo Spollon innamoratissimo e geloso della sua   compagna Angela   e due suoi figli che, per scelta, ha sempre tenuto alla larga dai  riflettori del gossip. Di lei sappiamo solo che si chiama  Angela  e che i due si sarebbero  conosciuti ai tempi del liceo. Da allora non si sono più lasciati, tanto da costruire una bellissima famiglia insieme. In una bella intervista rilasciata di recente sulle pagine di Repubblica l’attore si è però raccontato in maniera più profonda, sbottonandosi sulla sua quotidianità che ruota attorno alla compagna e ai bambini. Per diversi anni ha tenuto tutto in segreto, fintanto che nel 2023 non ha deciso di uscire allo scoperto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

angela chi 232 la compagna di pierpaolo spollon hanno due figli proteggerli 232 una scelta

© Metropolitanmagazine.it - Angela, chi è la compagna di Pierpaolo Spollon (hanno due figli): “Proteggerli è una scelta”

In questa notizia si parla di: angela - compagna

Cerca Video su questo argomento: Angela 232 Compagna Pierpaolo