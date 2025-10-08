Angela chi è la compagna di Pierpaolo Spollon hanno due figli | Proteggerli è una scelta

Pierpaolo Spollon innamoratissimo e geloso della sua compagna Angela e due suoi figli che, per scelta, ha sempre tenuto alla larga dai riflettori del gossip. Di lei sappiamo solo che si chiama Angela e che i due si sarebbero conosciuti ai tempi del liceo. Da allora non si sono più lasciati, tanto da costruire una bellissima famiglia insieme. In una bella intervista rilasciata di recente sulle pagine di Repubblica l’attore si è però raccontato in maniera più profonda, sbottonandosi sulla sua quotidianità che ruota attorno alla compagna e ai bambini. Per diversi anni ha tenuto tutto in segreto, fintanto che nel 2023 non ha deciso di uscire allo scoperto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

