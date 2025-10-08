Andrea Iervolino e il nuovo umanesimo digitale | AI for Humanity ispira il messaggio di Papa Leone XIV
Nel tempo in cui l'intelligenza artificiale ridisegna confini etici, culturali e spirituali, il produttore e innovatore italiano Andrea Iervolino propone una visione che rimette al centro l'essere umano. Nasce così “AI for Humanity”, un progetto di ricerca e sviluppo che unisce tecnologia e umanesimo, mirando a creare un'intelligenza artificiale etica capace di valorizzare, e non sostituire, la persona. Al cuore dell'iniziativa c'è la concezione dell'Artificial Intelligence Agent, un modello di AI pensato come compagno creativo e spirituale dell'uomo, non come suo sostituto. “Ogni autore, artista o comunicatore – spiega Iervolino – potrà generare un proprio agente digitale modellato sulla propria sensibilità e sulla propria coscienza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
