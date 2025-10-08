Andrea Gentili prime segnalazioni sull' uomo scomparso da Calcata

Viterbotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prime segnalazioni su Andrea Gentili, l'82enne scomparso da Calcata da venerdì 26 settembre e di cui non si hanno più notizie da allora. L'anziano potrebbe trovarsi a Roma: nei pressi della stazione Cotral in zona Saxa Rubra o tra Fidene e Serpentara. Da attenzionare anche le stazioni Termini e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: andrea - gentili

Andrea Gentili scomparso nel nulla da Calcata, ricerche a tappeto

Andrea Gentili scomparso ieri da Calcata dopo un pranzo con la famiglia: non è mai arrivato all’auto

Andrea Gentili scomparso a Calcata dopo un pranzo in famiglia, chi è l'83enne svanito nel nulla vicino Viterbo

andrea gentili prime segnalazioniAndrea Gentili scomparso ieri da Calcata dopo un pranzo con la famiglia: non è mai arrivato all’auto - Andrea Gentili, 83 anni, è scomparso ieri da Calcata dopo aver pranzato con i familiari in un ristorante del borgo ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Gentili Prime Segnalazioni