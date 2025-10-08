Andrea Costa Dalmonte lavora sui particolari L’obiettivo è essere più brillanti nel derby
Il derby si avvicina per l’ Andrea Costa, a caccia del primo successo in campionato nella stracittadina imolese numero undici della storia. Al PalaRuggi (designata la terna arbitrale di origine lombarda Martellosio, Di Luzio e La Grotta) i biancorossi di coach Luca Dalmonte cercano i primi due punti dopo due sconfitte e un turno di riposo che ha permesso al tecnico imolese di approfittare di due settimane piene di lavoro con il gruppo per mettere a punto le giuste strategie per la sfida contro la Virtus. Sarà importante cercare di mettere un freno al gioco in velocità che sta caratterizzando i giovani gialloneri, ma a livello difensivo finora i biancorossi hanno dimostrato di saper utilizzare le giuste contromisure rispetto agli avversari affrontati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Andrea Costa, Dalmonte lavora sui particolari. L’obiettivo è essere più brillanti nel derby - Basket serie B Nazionale Ai biancorossi finora è mancata la scintilla in attacco. sport.quotidiano.net scrive
Basket B Nazionale: il gruppo di coach Dalmonte osserva il turno di riposo. E tra gli sponsor entra l’azienda Enco Srl. L’Andrea Costa al lavoro fra palestra e schemi - È ripartita lunedì la settimana di allenamento dell’Andrea Costa. Lo riporta sport.quotidiano.net