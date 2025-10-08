andrea bocelli sold out e applausi al metropolitan di new york

Trionfo di Andrea Bocelli al Metropolitan di New York, Sold out e Standing Ovation per il tenore. Ancora un trionfo per il M° Andrea Bocelli al Metropolitan Opera di New York, dove il tenore toscano si è esibito domenica 5 ottobre in un concerto, sold out da mesi, interamente dedicato a Giacomo Puccini, conquistando il pubblico americano con una performance di straordinaria intensità e ricevendo una lunga standing ovation finale. Un appuntamento ormai annuale per il tenore che continua a ricevere il grande apprezzamento del pubblico americano. Sul podio Steven Mercurio, a dirigere l’orchestra in una serata che ha visto alternarsi grandi voci della lirica internazionale: i soprani Juliana Grigoryan, Federica Lombardi e Jennifer Rowley, e il baritono Edward Parks, accanto al tenore italiano in un programma di altissimo livello dedicato ai capolavori del compositore lucchese. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

