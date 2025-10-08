Andrea Bocelli sold out e applausi al Metropolitan di New York
Trionfo di Andrea Bocelli al Metropolitan di New York, Sold out e Standing Ovation per il tenore. Ancora un trionfo per il M° Andrea Bocelli al Metropolitan Opera di New York, dove il tenore toscano si è esibito domenica 5 ottobre in un concerto, sold out da mesi, interamente dedicato a Giacomo Puccini, conquistando il pubblico americano con una performance di straordinaria intensità e ricevendo una lunga standing ovation finale. Un appuntamento ormai annuale per il tenore che continua a ricevere il grande apprezzamento del pubblico americano. Sul podio Steven Mercurio, a dirigere l’orchestra in una serata che ha visto alternarsi grandi voci della lirica internazionale: i soprani Juliana Grigoryan, Federica Lombardi e Jennifer Rowley, e il baritono Edward Parks, accanto al tenore italiano in un programma di altissimo livello dedicato ai capolavori del compositore lucchese. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: andrea - bocelli
Teatro del Silenzio, la notte di Matteo Bocelli. Il padre Andrea scherza: “Questo palco te lo presto”. A sorpresa Grignani
Andrea Bocelli, la voce che incanta il mondo: “La vita è unica e irripetibile. Mi sono fidato del destino”
La stoccata di Andrea Bocelli alla convention sul turismo globale: “Difficile fare impresa in Italia”
Andrea Bocelli festeggia 30 anni di carriera con The Celebration 30th Anniversary: un concerto evento in Toscana tra duetti e ospiti internazionali Leggi l’articolo su http://AllMusicItalia.it #AndreaBocelli #TheCelebration #AllMusicItalia - X Vai su X
Oggi #JulianaGrigoryan si esibisce nel concerto di Andrea Bocelli "A Celebration of #Puccini" al The Metropolitan Opera - facebook.com Vai su Facebook
Bocelli a Taormina, sold out le due serate al Teatro Antico - RIPRODUZIONE RISERVATA 5 di 10 foto Andrea Bocelli in concert - Come scrive ansa.it
Bocelli a Taormina, sold out le due serate al Teatro Antico - E' sold out il doppio live di Andrea Bocelli al Teatro antico di Taormina in programma venerdì 1 e sabato 2 settembre. Riporta ansa.it