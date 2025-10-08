Andrea Bocelli conquista il Metropolitan di NY con repertorio Puccini

Roma, 8 ott. (askanews) – Ancora un trionfo per Andrea Bocelli al Metropolitan Opera di New York, dove il tenore toscano si è esibito domenica 5 ottobre in un concerto sold out, interamente dedicato a Giacomo Puccini, conquistando il pubblico americano con una performance intensa e ricevendo una standing ovation finale. Un appuntamento ormai annuale per il tenore che è sempre più amato dal pubblico americano. Sul palco Steven Mercurio, a dirigere l’orchestra in una serata che ha visto alternarsi grandi voci della lirica internazionale: i soprani Juliana Grigoryan, Federica Lombardi e Jennifer Rowley, e il baritono Edward Parks, accanto al tenore italiano in un programma dedicato ai capolavori del compositore lucchese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it