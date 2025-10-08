Andata in onda la prima puntata di Casa a prima vista con Annalisa ed Eliseo

Ilpescara.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Annalisa ed Eliseo serve una casa più grande per poter dare due camerette separate ai due figli adolescenti: Ginevra e Alessandro. La coppia, dopo essersi conosciuta a Roma, dove lavoravano per la stessa azienda, si è trasferita a Pescara, “città più piccola ma che offre tutti i servizi”, per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: andata - onda

A Too Hot to Handle Ibiza Altea racconta a Daniele Iaia di essere vedova, poi la lite mai andata in onda

andata onda prima puntataGrande Fratello, buon esordio per Simona Ventura: ecco gli ascolti della prima puntata (e il confronto con le precedenti edizioni) - è andata in onda la prima attesissima puntata del Grande Fratello, condotto per la prima volta da Simona Ventura, accompagnata dagli opini ... Scrive isaechia.it

andata onda prima puntataBallando con le Stelle: chi ha vinto la prima puntata, classifica e riassunto di sabato 27 settembre - Come è andata a finire la prima serata della ventesima edizione del dance show di Rai Uno guidato da Milly Carlucci ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Andata Onda Prima Puntata