Andata in onda la prima puntata di Casa a prima vista con Annalisa ed Eliseo

Ad Annalisa ed Eliseo serve una casa più grande per poter dare due camerette separate ai due figli adolescenti: Ginevra e Alessandro. La coppia, dopo essersi conosciuta a Roma, dove lavoravano per la stessa azienda, si è trasferita a Pescara, “città più piccola ma che offre tutti i servizi”, per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

A Too Hot to Handle Ibiza Altea racconta a Daniele Iaia di essere vedova, poi la lite mai andata in onda

Sabato 4 ottobre su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della ventesima edizione di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci In gara dodici coppie: Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di - facebook.com Vai su Facebook

L’edizione straordinaria del Tg1 - andata in onda a ridosso della mezzanotte di ieri, venerdì 3 ottobre, e dedicata agli ultimi aggiornamenti sul Medio Oriente - ha totalizzato il 16,1% di share con 1 milione 158 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Grande Fratello, buon esordio per Simona Ventura: ecco gli ascolti della prima puntata (e il confronto con le precedenti edizioni) - è andata in onda la prima attesissima puntata del Grande Fratello, condotto per la prima volta da Simona Ventura, accompagnata dagli opini ... Scrive isaechia.it

Ballando con le Stelle: chi ha vinto la prima puntata, classifica e riassunto di sabato 27 settembre - Come è andata a finire la prima serata della ventesima edizione del dance show di Rai Uno guidato da Milly Carlucci ... Riporta today.it