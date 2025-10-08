Ancora un incidente sul lavoro Operaio rischia un braccio | è il quarto infortunio in un mese

Un altro infortunio sul lavoro grave. Il quarto nel giro di un mese. Questa volta è accaduto, ieri mattina intorno alle 10.30 circa, alla Eur Acciai, Azienda specializzata nella commercializzazione di Prodotti Piani (Lamiere – Coils – Nastri), che ha sede in viale delle Industrie ad Usmate Velate. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire ma secondo le prime informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, un uomo di 34 anni si origini marocchine sarebbe rimasto gravemente ferito dopo che un braccio gli è rimasto incastrato nel macchinario su cui stava lavorando. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica in codice rosso, i carabinieri della Compagnia di Monza, i vigili del fuoco del Comando provinciale e i tecnici di Ats Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

