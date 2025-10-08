Non ha segreti l’attuale rosa biancazzurra per il nuovo direttore Federico, che è stato protagonista nella sua formazione sin da fine luglio. E sulle necessità di eventuali rinforzi ha le idee chiare: "Ho partecipato fattivamente dal primo secondo nella scelta di ogni singolo calciatore e nella scelta anche dell’allenatore, che conoscevamo bene e sapevamo quella che è la sua filosofia. Non è stata una scelta dettata dal caso la sua. Su ogni ragazzo abbiamo fatto una selezione durissima seppur veloce e si è arrivati a mettere insieme ventiquattro ragazzi con un’idea ben precisa, condividendo ogni scelta con l’allenatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ancora il dirigente sul mercato: "Cesario? Era troppo indietro». "Conosco molto bene questa rosa. La punta? Arriverà quella giusta»