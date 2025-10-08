Anche Raducanu crolla in campo | a Wuhan non riesce a stare in piedi per il troppo caldo e i medici le controllano pressione e pupille

Ancora uno svenimento, ancora una volta il caldo e l’umidità mettono a dura prova il corpo dei tennisti. Questa volta non a Shanghai, dove i casi sono ormai tantissimi ( tra cui quello di Jannik Sinner ), ma a Wuhan, dove si sta svolgendo il Masters 1000 del tabellone femminile. La vittima del caldo in questo caso è stata Emma Raducanu, 22enne canadese che si è ritirata nel primo turno del torneo cinese contro Ann Li. Raducanu è stata vicinissima al collasso nel secondo set – quando era sotto 6-1, 4-1 – e a stento è rimasta in piedi. Subito è arrivato l’intervento medico, che ha svolto degli esami base in campo prima dell’ovvio ritiro dal match. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

