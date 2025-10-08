Anche la Regione Sicilia invitata agli Stati generali di Lipari
L'organizzazione degli Stati generali sulle isole minori ha provveduto ad invitare alla tre giorni che si terrà a Lipari dal 10 al 12 ottobre anche il presidente della Regione, Renato Schifani e il presidente dell'Assemblea regionale, Gaetano Galvagno. Sino a pochi giorni fa i due esponenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
