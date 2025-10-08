Anche il Barcellona molla la Superlega | il nuovo progetto è una Champions sempre più per le big

Il pranzo di una settimana fa in occasione del match tra Barcellona e il Psg era già stata un’occasione per riavvicinarsi. La stretta di mano di oggi, 8 ottobre, sancisce la pace definitiva tra Nasser Al Khelaifi, patron del Psg ma soprattutto presidente dell’Efc (European Football Clubs che sostituisce l’Eca), e Joan Laporta, patron del Barcellona. Il club blaugrana era tra le tre società che dopo il naufragio del progetto Superlega, era rimasta fuori dall’organizzazione dei club europei insieme a Real Madrid e Juventus, mentre le altre avevano tutte fatto un passo indietro. La Juventus – con la svolta societaria dopo le inchieste giudiziarie e l’esclusione dalle coppe – era tornata nell’Eca un anno fa dopo aver lasciato la Superlega. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

