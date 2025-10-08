anche i ricchi piangono il nuovo libro di giulio centemero

Milano, 8 ott. (askanews) - Milano, città simbolo di modernità e sviluppo, si scopre fragile. È questo il punto di partenza del nuovo libro di Giulio Centemero, "Anche i ricchi piangono. La crisi del modello Milano e delle global city". Un'inchiesta che porta alla luce i paradossi della metropoli lombarda, specchio delle contraddizioni delle grandi città globali: dietro il benessere apparente, infatti, emergono squilibri economici, sociali e culturali che mettono in crisi il modello di crescita seguito negli ultimi anni. L'autore analizza fenomeni ormai parte integrante della vita urbana: il caro-affitti, l'impatto delle piattaforme come Airbnb, la contrapposizione tra scuole pubbliche in difficoltà e private sempre più frequentate, l'overtourism, lo smart working, fino al cosiddetto "Cantillon effect", che mostra come la ricchezza generata in città sia spesso distribuita in modo diseguale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

