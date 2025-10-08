Anche i bambini soffrono di FOMO | i consigli degli esperti per aiutarli a vivere meglio il momento presente

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La FOMO, la paura di “restare fuori”, non è solo una questione da adulti. Spinta dal confronto costante sui social, questa forma d'ansia sociale colpisce sempre più anche i bambini e può generare tristezza, insicurezza e senso di esclusione. Parlarne apertamente, educare alla consapevolezza digitale e valorizzare le esperienze reali può però aiutare i giovani ritrovare il giusto equilibrio e, perché no, riscoprire la “gioia di perdersi qualcosa”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bambini - soffrono

Fame nel mondo, gli ultimi dati raccontano due storie opposte: mentre 673 milioni soffrono ancora la fame, i tagli agli aiuti umanitari rischiano di provocare una strage di 4,5 milioni di bambini

Dal centro Italia al Marocco in Vespa per solidarietà verso il Salesi. Un viaggio di 7mila chilometri dedicato ai bambini che soffrono

bambini soffrono fomo consigliAnche i bambini “soffrono” di FOMO: i consigli degli esperti per aiutarli a vivere meglio il momento presente - Spinta dal confronto costante sui social, questa forma d’ansia sociale colpisce sempre più anche i bambini e può generare tris ... fanpage.it scrive

Bambini e adolescenti dormono poco e male. I falsi miti da sfatare e i consigli (pratici) da mettere in campo - Non va inteso solo come un momento di riposo ma come uno spazio caratterizzato da moltissime attività che, soprattutto in un organismo in crescita, sono ... Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Bambini Soffrono Fomo Consigli