Anche Google può usare l’IA per governare browser e sistemi operativi | nasce Gemini 2.5 Computer Use

Dday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google arriva dopo Anthropic e OpenAI, ma il suo modello computer use è qui. Gemini può leggere lo schermo, scorrere pagine, digitare testo e cliccare punti caldi. Fa tutto da solo (dopo il prompt dell’utente). 🔗 Leggi su Dday.it

Anche Google può usare l'IA per governare browser e sistemi operativi: nasce Gemini 2.5 Computer Use

