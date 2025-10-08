Anche Google può usare l’IA per governare browser e sistemi operativi | nasce Gemini 2.5 Computer Use
Google arriva dopo Anthropic e OpenAI, ma il suo modello computer use è qui. Gemini può leggere lo schermo, scorrere pagine, digitare testo e cliccare punti caldi. Fa tutto da solo (dopo il prompt dell’utente). 🔗 Leggi su Dday.it
