Anche Forlì celebra la 75esima Giornata per le vittime sul lavoro | In Italia un morto ogni 8 ore
Domenica ricorrerà la 75esima Giornata mazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro con il patrocinio della Rai. Per la giornata sono previste iniziative in tutta Italia organizzate dalle Sedi territoriali associative cui prendono parte le massime autorità locali in materia per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: forl - celebra
La Volley Forlì celebra 50 anni di storia ininterrotta: un successo di sport, passione e territorio - X Vai su X
Anche a Cesena si celebra in questi giorni la Settimana nazionale della protezione civile istituita nel 2019 con lo scopo... - facebook.com Vai su Facebook